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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Fırat yönetimindeki 63 N 3976 plakalı otomobil, Kahta ilçesine bağlı Adalı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Fırat (29) ve araçta bulunan Remziye (19), Leyla (12) ve Ayşe Fırat (52) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
 

Etiketler: Adıyaman, trafik Kazası
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