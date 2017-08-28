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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Murat Ulacık yönetimindeki 45 PE 606 plakalı otomobil, Demirci-Salihli karayolunun Saraycık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Sevim Ulacık (43), Emre Ulacık (17) ve Canan Ulacık (13) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Köprübaşı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Murat Ulacık ve Canan Ulacık Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Etiketler: otomobil, kaza
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