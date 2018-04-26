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Buradasınız : » » Otomobil refüjdeki işçilere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobil refüjdeki işçilere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Manisa'da otomobilin refüjde çalışan işçilere çarpması sonucu 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

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Otomobil refüjdeki işçilere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, merkez Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde, refüjde peyzaj çalışması yapan belediye işçilerine, ardından da önünde seyreden kamyonete ve park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Kazada, işçiler Mehmet Göner ve Müştak Uğurhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan işçi İsmail Ulutaş ve kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ulutaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, otomobil, Manisa, işçi
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