Otomobil polis aracına çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ceyhun D. idaresindeki otomobil, Gülbahçe Mahallesi İnönü Caddesi'nde, alkollü araç kullanmaktan hakkında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan Ş.G'yi polis merkezine götüren polis aracına çarptı. Otomobil, daha sonra bir iş yerine çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Ceyhun D. ile otomobilde bulunan Serap Özden ve polis aracındaki Ş.G. yaralandı.

Yaralılardan Özden, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Ceyhun D. ile Ş.G. ise Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemede sürücü Ceyhun D'nin alkollü ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. AA