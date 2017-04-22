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Otomobil park halindeki taksilere çarptı: 3 yaralı

Bursa'da bir otomobilin park halindeki üç taksiye çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

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Otomobil park halindeki taksilere çarptı: 3 yaralı

Bursa'da bir otomobilin park halindeki üç taksiye çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde Tolga Akçamuş idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki Sabri Yıldızhan'a (35) ait 1 taksiye çarptı. Otomobil, caddeye park edilen iki taksiye daha çarparak durabildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Akçamuş ve Alperen Ziya Korkmaz (20) ile taksi şoförü Sabri Yıldızhan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Akçamuş ve Korkmaz ile Muradiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yıldızhan'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. AA

Etiketler: bursa, kaza, osmangazi
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