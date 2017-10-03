Otomobil lastiği içerisinde uyuşturucu sevkiyatı

Rize'de, otomobil lastiği içerisine gizlenmiş 2 kilogram esrar, 10 bin 150 uyuşturucu hap ve 1 kilo 85 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu İstanbul plakalı bir otomobili takibe aldı. Ekipler, otomobili Rize girişinde rutin yol kontrolü uygulaması kapsamında durdurdu.

Rize Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden otomobilde dedektör köpek "Hektor" ile arama yapıldı. Aracın farklı bölmeleri ve stepnenin içerisine saklanmış 2 kilo 65 gram esrar, 10 bin 150 uyuşturucu hap ile bir kilo 85 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.P. ve F.H, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Dedektör köpek Hektor'un son bir ayda katıldığı operasyonlarda, yaklaşık 7 kilogram esrar ve 20 binin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.