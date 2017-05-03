  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Otomobil kırmızı ışıkta beklerken alev aldı

Samsun'un Atakum ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken alev alan LPG'li otomobil, yakında bulunan sulama aracının yardımıyla alevler tüm aracı sarmadan söndürüldü.

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Otomobil kırmızı ışıkta beklerken alev aldı

Samsun'un Atakum ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken alev alan LPG'li otomobil, yakında bulunan sulama aracının yardımıyla alevler tüm aracı sarmadan söndürüldü.

Atakent TV kavşağı yakınlarında Mesut Zeytin yönetimindeki 33 AZP 89 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durdu. Beklediği sırada otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, eşi ve oğlu ile birlikte araçtan inerek hızla uzaklaştı.

Çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Bu sırada, olay yerinin yakınındaki Atakum Belediyesine ait sulama aracıyla yangına müdahale edildi. Belediye çalışanı, sulama aracının hortumu ile alev alan otomobile su sıkarak yangını büyümeden söndürdü.

Polis ise aracın LPG'li olması nedeniyle vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise aracın akü kutup başlıklarını keserek soğutma çalışması yaptı.

Kırmızı ışıkta durduğu sırada aracından dumanlar çıktığını belirten sürücü Zeytin, aracın alev almasıyla panik yaşadıklarını eşi ve oğluyla hemen araçtan uzaklaştıklarını söyledi.

Etiketler: Samsun, Atakum, Samsun kaza
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