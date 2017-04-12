  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.705
    EURO 3.928
  • BIST 90904.49
    ALTIN 151.891
Buradasınız : » » Otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı

Otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı

Gaziantep'te bir otomobilin kahvehaneye girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı

Gaziantep'te bir otomobilin kahvehaneye girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Mehmet Sait Mete idaresindeki otomobil, merkez Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesinde bulunan kahvehanede bir araya gelen MHP üyelerinin halk oylaması çalışması yaptıkları sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kahvehaneye girdi.

Kazada, sürücünün eşi Şenel Mete ve kahvehanede bulunan Murat Dal, Harun Şahin, Ali Keleşoğlu, Ömer Faruk Özkan, İsmail Sayın ve Mikail Küçük yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA

Etiketler: Gaziantep, kaza, kahvehane
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER