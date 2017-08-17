  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştı: 12 yaralı

Giresun'da bir otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

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Otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştı: 12 yaralı

Giresun'da bir otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Giresun Şehiriçi Geçişi Sanayi Sitesi Viyadüğü altında Mehmet Yavru idaresindeki 28 M 449 plakalı yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen 28 ET 068 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Yavru ve otomobilde bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılar karayolu, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: giresun, giresun trafik kazası
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