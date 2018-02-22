Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynaklar Mahallesi'nden Buca istikametine seyreden Hakan Erkılıç idaresindeki 35 GE 2256 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi Yeni Buca Mezarlığı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu araç daha sonra Doğan Ersanlı'nın kullandığı 35 CVR 96 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, adeta hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hakan Erkılıç olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Şemsettin Çelik, Hasan Hüseyin Koçer ve Teoman Mete ile kamyonet sürücüsü Doğan Ersanlı ve aynı araçtaki Şevki Kul ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA