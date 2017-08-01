Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Eskipazar ilçesi istikametinden Karabük'e giden Bahattin Çelen yönetimindeki 78 DC 696 plakalı otomobil, Hamzalar mevkisinde Osman Kılınç'ın kullandığı 34 GJ 1677 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Otomobil içinde sıkışan sürücü Çelen, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Hulisi Şakar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri de otomobilin LPG tankından gaz sızması nedeniyle olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan Bahattin Çelen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.