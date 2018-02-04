Otomobil hırsızlarının oyununu polis bozdu

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede araştırma başlatan ekipler, plakası çamurla kaplı benzer marka ve renkteki otomobili fark edip takibe aldı.
Ekiplerin "Dur" ihtarında bulunduğu sürücünün kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca başladı. Otomobil, takip sonucu durdurularak sürücüsü gözaltına alındı.
İncelemede otomobilin Bahçelievler Mahallesi'nden çalınan araç olduğu ve düz kontak yapılarak çalıştırıldığı belirlendi.
Şüpheli Cengiz K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA