  • 04 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Otomobil hırsızlarının oyununu polis bozdu

Otomobil hırsızlarının oyununu polis bozdu

Adana'da çaldığı otomobille kaçmaya çalışan zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Otomobil hırsızlarının oyununu polis bozdu

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede araştırma başlatan ekipler, plakası çamurla kaplı benzer marka ve renkteki otomobili fark edip takibe aldı.

Ekiplerin "Dur" ihtarında bulunduğu sürücünün kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca başladı. Otomobil, takip sonucu durdurularak sürücüsü gözaltına alındı.

İncelemede otomobilin Bahçelievler Mahallesi'nden çalınan araç olduğu ve düz kontak yapılarak çalıştırıldığı belirlendi.

Şüpheli Cengiz K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER