Otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri uzman çavuş 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hakan Küçük idaresindeki 38 ZU 286 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu karayolu Beşdeğirmenler mevkisinde dereye devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Reşit Küçük ve Nebiye Karavelioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Safiye ve Sıla Karavelioğlu ile Sakine Küçük ise 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Çankırı'da uzman çavuşluk yapan ve geçici olarak Silopi'de görevlendirilen Hakan Küçük'ün, sözlenmek üzere Kastamonu'ya gittiği öğrenildi.