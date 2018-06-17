Otomobil, bisikletle gezinti yapan kadına çarptı: 2 yaralı

Kayıkçılar köyü yol ayrımında meydana geldi. Bartın istikametinden Ankara istikametine giden Kadir B. idaresindeki otomobil, ilçeye bağlı kayıkçılar köyü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Gamze K.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü metrelerce yükselerek orta refüje fırladı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın da hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, bisiklet sürücüsü kadına ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından bisiklet sürücüsü tedavi edilmek üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama Merkezine kaldırıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İHA