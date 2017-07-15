Otomobil beton mikserine çarptı: 5 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Uğur Postal (26) yönetimindeki 60 RG 019 plakalı otomobil, D-100 karayolu Bölge Trafik Amirliği yakınlarında, Kamil Aydın (27) idaresindeki 34 JV 2619 plakalı beton mikserine arkadan çaptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ayşe (30), Alper Sinan (1) ve Beren Pelit (3) ile Güllü Postal (53) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Güllü Postal, yaralanan torunları için gözyaşı döktü.

Otomobil sürücüsü Uğur Postal'ın Reşadiye Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi.