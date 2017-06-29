Otomobil beton bariyere çarptı: 1ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mustafa Avcı idaresindeki otomobil, Dinar-Sandıklı karayolunun 1. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Çağan Barış Uyar, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mustafa Avcı ile küçük çocuğun annesi Mücella Uyar, Neriman Avcı, Ayşe ve Bilge Okuyucu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. AA