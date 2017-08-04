  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Otomobil ambulansa çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kaza sonrası yaralılara müdahale eden ambulansa otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Otomobil ambulansa çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kaza sonrası yaralılara müdahale eden ambulansa otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Barış (25) yönetimindeki 06 KA 6214 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Yeniköy kavşağında istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Seyfi (52), Bediha (47) ve Ayşegül Barış (24) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, söz konusu 4 yaralıyı yapılan ilk müdahalelerinin ardından, hastaneye götürmek üzere ambulansa taşıdı.

Yaralıların ambulansa alınmasının ardından Mehmet Erman Cengiz (62) yönetimindeki 77 AJ 841 plakalı otomobil, ambulansa arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Cengiz ve kızı Ergül Mine Cengiz ile ambulans sürücüsü Ender Cangüloğlu, Paramedik Şadimen Kaya, Ebru Turan yaralandı.

Olay yerine çağrılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü Cengiz ve diğer yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Cengiz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: bursa, trafik Kazası, istinat duvarı
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