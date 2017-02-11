  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.699
    EURO 3.937
  • BIST 87473.33
    ALTIN 146.598
Buradasınız : » » Otomobil ağaçları söktü, burunları bile kanamadı

Otomobil ağaçları söktü, burunları bile kanamadı

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yuvarlanarak üç ağacı ortasından kırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Otomobil ağaçları söktü, burunları bile kanamadı

Adana'da kaza yapan ve yol kenarındaki üç ağacı deviren otomobilde bulunan iki kişi adeta hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktı.

Alınan bilgiye göre, F.B. idaresindeki 06 AV 6468 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yuvarlanmaya başladı. Yol kenarındaki üç ağacı ortasından kıran otomobil, yana devrilerek durabildi.

Adeta hurdaya dönen otomobildeki sürücü F.B. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi, kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolleri yapılan bu kişiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobile girerek eşyalarını aldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, söz konusu otomobilin çekiciye yüklenerek kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Etiketler: adana trafik kazası, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER