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Buradasınız : » » 'Otomatik Zincir' sürücülere rahat bir nefes aldıracak

'Otomatik Zincir' sürücülere rahat bir nefes aldıracak

Konyalı genç girişimci, yoğun kar ve buzun neden olduğu kazalara karşı tır, kamyon, minibüs ve otobüslerde kullanılabilen otomatik zincir sistemi geliştirdi.

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Otomatik Zincir sürücülere rahat bir nefes aldıracak

Konyalı genç girişimci Abdurrahman Duysak, karlı ve buzlu yollarda tır, kamyon, minibüs ve otobüslerde kullanılabilen otomatik zincir sistemi tasarladı. Ürünün prototipini iki yıl önce tamamlayan girişimci, patentini aldığı sistemin seri üretimine başladı.

Duysak  yaptığı açıklamada, kış aylarında karlı ve buzlu yollarda meydana gelen trafik kazalarını engelleyecek bir ürün arayışına girdiğini söyledi.

Öğrencilik yıllarından itibaren teknik, mekanik ve teknolojik gelişmelere merak duyduğunu anlatan 28 yaşındaki Duysak, bir Avrupa ülkesinde büyük tonajlı araçların buzlu yollarda güvenle ilerlemesini sağlayan zincir sistemini gördüğünü ifade etti.

Duysak, bu sistemi daha pratik ve etkili hale getirmek için çalışmalarını hızlandırdığını belirterek, iki yıl önce ürünün prototipini imal ettiğini ve patentini alarak merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde seri üretime başladığını dile getirdi.

Duysak, yılda bin adet otomatik zincir üretimi gerçekleştirebildiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sistemin en güzel özelliği, araçtan inmeden tek bir tuşla aktif hale gelebilmesi. Karlı, buzlu yollarda aracınız kaydığında tek bir tuşla kurtarabiliyorsunuz. Bu da hem can güvenliği hem de taşınan yükün daha iyi bir şekilde sevkıyatını sağlıyor. Aracın üzerinde sürekli montajlı halde bulunuyor. Sürücüler, havanın sıfırın altında 15-20 derece olduğunda bile araçtan inip zincir takma durumunda kalıyordu. Bu da zaman kaybı ve güvenlik açısından sıkıntı oluşturabiliyordu ama kış şartlarında bu cihazla araçtan inmeden daha rahat bir şekilde yolculuk yapılabiliyor."

Etiketler: Konya, genç girişimci, yoğun kar, buz, tır, kamyon, minibüs, otobüs, otomatik zincir sistemi
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