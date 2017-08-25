Otogarda bayram yoğunluğu

On güne çıkan bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler otogara akın etti. Yoğun talep nedeniyle bazı firmalar ek seferler düzenledi.

Biletini önceden alanlar sorun yaşamazken, son güne bırakanlar yer bulmakta güçlük çekiyor.

Samsun'daki baba ocağında bayram tatilini geçirmek isteyen Nimet Teber, çocuklarının yanında yaşadığını belirterek, tatil için Bafra'ya gittiğini söyledi.

Teber, kurbanı orada keseceklerini, etlerini de buraya getireceğini dile getirdi. Kurbanı memlekette kesmenin hem daha rahat hem de daha ekonomik olduğunu vurgulayan Teber, akrabalarını da ziyaret edeceğini aktardı.

İzmir'e gitmek isteyen ancak bilet bulamayan Metin Ongan da İstanbul'a iş için geldiğini söyledi.

Esnaf olduğunu belirten Ongan, "İzmir'den geldim mal almaya ama bayrama denk gelince gitmek için yer bulamadım. Sabahtan beri burada bilet arıyorum. Ek seferler varmış, onlarda yer vereceklermiş. Havayolları da pahalı. Nasıl bilet alacağım? Bilet bulamazsam kalacağım artık burada." ifadesini kullandı.

Otogardaki bir otobüs firmasının Hatay seferini yapan kaptan Hasan Yapıcı ise bayram nedeniyle genel bir yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "40 yıldır ben bu işi yapıyorum. Her bayramda bunu yaşıyoruz." dedi.

Yaklaşık 18-19 saat yol gittiklerini dile getiren Yapıcı, otobüslerin 3 şoför olmadan yola çıkmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yetkililer otobüsleri denetlesinler. Özellikle sabah saatlerinde, tam şoförlerin uykularının geldiği sabah saat 4 sıralarında, 3 şoför bulundurup bulundurmadıklarını kontrol etsinler. Yolcular da şoförlere fazla soru sormasınlar, strese sokmasınlar. Vatandaşlarımız böyle günlerde toplu taşımayı tercih etsinler. Bayram öncesi ufak arabalar yollarda kümeleniyor. Yolu bilen, tecrübesi olanlar yola çıksın. Bazı otobüs firmaları şoförlere iyi para vermediği için fazla tecrübeli şoför kalmadı. Yolu bilmeyen, yolda adres soran şoförler görüyoruz. Kamyonculardan, taksicilerden, dolmuşlardan şoför alıyorlar. Her şoför otobüs şoförü olamaz. Yasası vardı, kaldırıldı. Tekrar getirilmeli. Ehliyeti al otobüse çık olmamalı.Hizmet kalitesini de düşürüyor. Bunlar yolu bilmiyor, tesislerin yerini bile bilmiyor. Bakın iki gün önce Ankara'da kaza oldu uyumaktan. Şoförleri dinlendirsinler." şeklinde konuştu.

Bu arada, şehir trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor.