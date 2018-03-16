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Otobüsle TIR çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Muş'ta, otobüsle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

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Otobüsle TIR çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Muş'ta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 EV 061 plakalı yolcu otobüsü, Muş-Bingöl Karayolu'nun 35'inci kilometresinde, karşı yönden gelen bir kargo şirketine ait 06 YA 7170 plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik belgesi çıkmadı.

İl Afet ve Acil Durumu Şube Müdürü (AFAD) Maşallah Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini anlatarak, "TIR ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu tırda sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hepsini hastaneye gönderdik." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muş, trafik Kazası
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