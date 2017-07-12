Otobüs şoförünün yatağından kaçak sigara çıktı

Adana'da, polis ekiplerince durdurulan otobüsün şoför yatağının bulunduğu yerdeki zulada, 3 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, şüphe üzerine plakası öğrenilemeyen bir otobüsü durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, şoför yatağının bulunduğu bölümdeki zulada 3 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Ekiplerin gözaltına aldığı 4 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.