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Otobüs durağına dalan otomobil dehşet saçtı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu, 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

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Otobüs durağına dalan otomobil dehşet saçtı

Nilüfer Caddesi Çukurca yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 ZR 232 plakalı otomobil, durakta otobüs bekleyen kişilere çarptı.

Sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kazada, Cihan Boğa, İsmail Sarı (41), Abdullah Yıldırım (52) ve aynı aileden Enes (7), Münise (39) ve Naziye Güleç (16) yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, Enes Güleç kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güleç ailesinin, diş hekimine gitmek için otobüs beklediği öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. 

 

Etiketler: bursa, osmangazi, otobüs durağı, trafik Kazası
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