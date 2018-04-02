Otizmli çocuklardan Mehmetçiğe destek

Afyonkarahisar Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi tarafından, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde bir program yapıldı.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri otizmli öğrencilerle robotik gösteri sundu. Afyonkarahisar Özel Eğitim Merkezi'nde staj yapan İbrahim Evren Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin, otizmli ailelerin yaşadığı sıkıntıları anlattığı kısa tiyatro gösterisi ise salondakileri duygulandırdı.

Otizmli çocukların bağımsız yaşamlarına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirten merkezin Müdürü Olcay Göçen, "Otizm konusunda toplumun doğru ve güvenilir kaynaklardan bilinçlendirilmesi, otizmli bireylerin ailelerinin hayat standartlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Otizm konusunda kılavuzu doğru seçmek gerekir. Son iki yıl içinde 5 öğrencimizi örgün eğitim kurumlarına göndermenin mutluluğunu da yaşadık" diye konuştu.

Konuşmanın ardından otizmli çocuklar, "Bağımsızlık, özgürlük benim karakterimdir" ve "Toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazan pankartlarla gösteri yaptı.

Gösterinin ardından, üzerinde asker kıyafeti olan bir çocuk göğsünden çıkardığı Türk bayrağını Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay'a verdi.

Kaynak: AA