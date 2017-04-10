Otizmli çocuklar hayvanlarla tanıştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri, otizm farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Tarsus Hayvan Parkı'nı ziyaret ederek, hayvanları tanıma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel eğitimli çocukların sosyal ve kültürel yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla hayvan parkına gezi düzenlendi.

Aralarında ilk defa hayvan parkını ziyaret edenlerin de olduğu çocuklar, burada hayvanları görme, tanıma fırsatı yakaladı. Bazı öğrenciler de hayvanlara dokunarak korkularını yenmeye çalıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Halil Karakaya, yaptığı açıklamada, hayvan parkının çocukların gelişimine katkı sağlayan en önemli aktivite alanları olduğunu belirtti.

Öğrencilerin çoğunun alt gelir gruplarına sahip ailelerin çocukları olduğu için bu tür gezi imkanlarının az olduğunu aktaran Karakaya, "Bu gezilerin öğrencilerin kaynaşması ve rahatlaması açısından da faydası büyük. Diğer ülkelere baktığımız zaman da otizmli öğrencilere hayvanlarla terapi yapılıyor. Hayvanlarla etkileşimlerinin öğrencilerimize rahatlama sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Uygulama merkezi öğretmenlerinden Damla Akyüz de öğrencilerin hayvan parkını ilk defa ziyaret ettiğini belirtti.

İçine kapanık olup, iletişim kurmak istemeyen çocukların hayvan parkına geldiğinde duygusal durumlarında hareketlenme, tepkilerinde hızlanma gördüklerini aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

"Bu onların ruhsal durumları için çok önemli bir adım. Mersin Büyükşehir Belediyesine böyle bir etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Hem hayvan sevgisi kazandırma adına hem de kitaplarda öğrettiğimiz hayvanları birebir görme imkanı sunuyorlar. Toplu bir etkinlik olduğu için sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor. Bizler çok memnunuz. Öğrencilerimiz de oldukça neşeli." AA