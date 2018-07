"Oteller yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı"

Türkiye'de tatilini geçirmek isteyen yabancı turistlerin erken rezervasyonlarla tırmanışa geçen taleplerinin yanı sıra 24 Haziran'daki seçimlerle üniversite sınavının sona ermesi sonrasında iç turizmde yaşanan hareketlilik, turizmde yaz bereketini de beraberinde getirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ile Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turizmcilerin yaz döneminden beklentilerini değerlendirdi.

TÜROFED Başkanı Ayık, 2018'in ilk 5 ayında 11,5 milyon turistin ağırlandığını belirterek, bu rakamların son derece iyi olduğunu vurguladı.

Tatil sezonunun beklentileri doğrultusunda açıldığını aktaran Ayık, "Şu an tüm bölgelerde hareketlilik var. Turizmde en hareketli bölge şu an Antalya. Ardından da İstanbul geliyor. Ayrıca Ege ve Güney Ege taraflarında da iç pazarın canlanmasıyla ciddi bir hareketlilik görüyoruz. 24 Haziran seçimleri ve üniversite sınavı döneminin bitmesiyle Türkiye için en yoğun tatil dönemi başladı" ifadelerini kullandı.

Ayık, en çok Rusya ve İngiltere pazarlarının iyi gittiğini, Almanya pazarında ise 2015'te yakalanan 5 milyonun üzerinde Alman turist sayısına henüz ulaşılamadığını aktardı. Ayık, bu yıl özellikle Antalya'da turist sayısının 14 milyona yaklaşacağını söyledi.

"Geçmiş yıllarda yaşanan kayıpları telafi etme dönemimiz"

Osman Ayık, turist sayısında yaşanan hareketliliğe karşın turizm gelirlerinin 2014'le kıyaslandığına beklentinin altında olduğunu dile getirdi.

2014'te elde edilen turizm geliri rakamlarına ulaşmanın zaman alacağını vurgulayan Ayık, şu değerlendirmede bulundu:

"Turizmde 40 milyon gibi ziyaretçi sayılarını oluşturmanın her zaman için bir bedeli var. Müşteri üzerinde bir fiyat motivesi yaratmamız lazım. Zaten geçmiş yıllarda turizmde yaşanan sıkıntılı dönemlerin atlatılabilmesindeki en önemli faktörlerden biri fiyat-hizmet kalitesindeki dengenin bozulmaması, bizim en cazip fiyatları sunuyor olmamız. Bu sayılara bu dengeyi koruyarak ulaşıyoruz. Arz-talep dengesinin tekrardan oluşturulması lazım. Şimdi geçmiş yıllarda yaşanan kayıpları telafi etme dönemimiz."

"Oteller yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı"

TÜROFED Başkanı Ayık, şu anki rezervasyon oranlarına ilişkin de "Oteller yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Önümüzdeki üç aylık dönem bu doluluk oranlarında geçecek. Sadece güney ve batıda değil, Karadeniz'de de bu doluluk oranlarını göreceğiz" bilgisini paylaştı.

Yerli turistin bayramlarda tatil yapma tercihinin giderek arttığına dikkati çeken Ayık,

"Bu yıl Kurban Bayramı, tam tatil periyodunun zirvesine denk geliyor. 9 günü bulan uzun bir tatil dönemi. Bayramda ciddi bir talep bekliyoruz. Yerli misafirlere de bu noktada erken davranmalarını öneriyorum. Çünkü bu dönem yurt dışı talebinde çok yüksek olduğu bir döneme denk geliyor" dedi.

"Dinamik bir yapı arzu ediyoruz"

Ayık, 24 Haziran seçiminin ardından Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Turizmciler olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi7yle birlikte kamuyla yeni bir yönetişim mantığında buluşmayı arzuluyoruz. Temennimiz sivil insiyatiflerin daha fazla dikkate alındığı bir yönetişim süreci. Turizm, Türkiye'nin tek başına cari açığını kapatabilecek bir sektör ve yeni dönemde de bu perspektifle ele alınması lazım.

Aktif, dinamik bir yapı arzu ediyoruz. Bunun yolunun da Kültür ve Turizm Bakanlığı&nın daha güçlü ve hızlı karar alabilen yetkilerle donatılmasından geçtiğini düşünüyoruz."

"Turizmde çok güzel gelişmeler yaşanıyor"

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turizmdeki gelişmeleri "Gerçekten muhteşem bir dönem. Kriz, enflasyon gibi faktörler bizi pek etkilemedi. Yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist sayısına ulaşmayı bekliyoruz. Turizmde çok güzel gelişmeler yaşanıyor" şeklinde değerlendirdi.

Ramazan Bayramı'nda yüksek talep olduğunu ama otellerin yurt içi tur operatörlerine belli bir süreçten sonra daha fazla kontenjan ayıramadığını anlatan Polatoğlu, bu dönem tam doluluk oranlarına ulaşıldığını kaydetti.

Şu anki rezervasyon rakamlarına ilişkin bilgi veren Polatoğlu, "Şu an Türkiye genelinde tatil bölgelerindeki oteller yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladı. 5 yıldızlı otellerin tamamı dolu. Sadece acentelerin boş kontenjanları gözüküyor. Oteller açısından boş oda yok. Temmuz-ağustos döneminin bu şekilde geçeceğini, eylül ayında ise yüzde 80'lerde devam edeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kurban Bayramı tatili için şimdiden yığılma var"

Kurban Bayramı'na yönelik rezervasyon rakamlarının da olumlu seyrettiğini aktaran Cem Polatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili için şimdiden yığılma var. Bu da tabii fiyatları biraz artırıyor. Şimdi tatil satın almaya kalkanlar erken rezervasyon sürecine kıyasla iki katı fiyatlarla karşı karşıya kalacak. Genel olarak erken seçim döneminin ardından temmuz, ağustos satışlarında maddi bir kaybımız yok.

Yani kardan kaybımız oldu, zarar yok. Şu süreçte sadece oteller, acenteler değil, esnafından lokantalarına kadar turizmle ilgili 42 sektör kazanıyor. 4,3 milyon turizm çalışanı ve ailelerini de dikkate aldığımızda 12 milyon kişi bundan olumlu bir şekilde etkileniyor."

Yurt dışı turlarına ilişkin de bilgi veren Polatoğlu, "Şu an yurt dışı turlar son derece ekonomik aslında. Euro'daki yükselişten kaynaklı yüzde 20'nin üzerinde yurt dışı tur rezervasyonlarında kaybımız oldu ama bu zaten ucuz olan turları fazla etkilemedi. Örneğin şu an 8 ülkeyi kapsayan Balkan turları 125 euro, 599 euro'ya Uzak Doğu turları, 999 euro'ya da New York turları bulunuyor. Ulaşım ve konaklama gibi tüm hususlar da bu ücrete dahil" dedi.

