Otelden çaldığı televizyonları satmak isterken enselendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otelden 51 televizyon çaldığı öne sürülen kişi, televizyonları internet üzerinden satmak isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Foça Mahallesi'nde kış sezonu nedeniyle kapanan 55 odalı oteldeki 51 televizyon çalındı. İlçeden ayrılan otel sahibi, sezon öncesi otele döndüğünde odalarda televizyonların yerinde olmadığını fark etti. Otel sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İnternette ikinci el eşya satışı yapılan bir sitede, aynı marka ve ikinci el televizyon satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, inceleme başlattı. İlanın, ilçede ikinci el eşya satışı yapan M.O.C.C ve arkadaşı Osman Ş. tarafından verildiğini tespit eden ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ş, çıkarıldığı mahkemece "hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı. M.O.C.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternet üzerinden tanesi 200 liradan satışı çıkarıldığı öğrenilen televizyonlardan 23'ünü bulan ekipler, cihazları otel sahibine teslim etti. AA