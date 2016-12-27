Otel konforunda konteyner kent

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2012'de Osmaniye'de Suriyeli sığınmacılar için kurulan çadır kentin daha elverişli hale getirilmesi için yapımına başlanan konteyner kentin yüzde 95'i tamamlandı.

Cevdetiye beldesinde 258 dönüm araziye yapılan konteyner kentin tamamlanmasıyla 16 bin 760 Suriyeli burada barınacak.

Yılbaşından sonra misafir kabulüne başlanacak olan ve 3 bin 352 konteyner bulunan tesiste, 16 derslikli 4 okul, 6 market, çocuklar için 5 oyun parkı, rehabilitasyon merkezi, 2 çok amaçlı salon, 2 kütüphane, 2 cami, 2 sağlık istasyonu, 2 basketbol sahası, futbol ve voleybol sahası ile spor salonu yer alıyor.

Son teknolojiyle yapılan günlük 2 bin 500 metreküplük su arıtma tesisinin de bulunduğu, dış güvenliği jandarma tarafından sağlanacak konteyner kentin içinde özel güvenlik personelleri de 24 saat görev yapacak.

"Bu insanlığa örnek olacak bir davranıştır"

AK Parti Osmaniye Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Suat Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konteyner kentin çok kısa sürede tamamlanacağını ve misafirlerin yerleşeceğini söyledi.

Diğer devletlerin mülteci sorunlarına sessiz kaldığına, Türkiye'nin ise mültecilere kucak açtığına işaret eden Önal, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki demokrasi noktasında bir takım olumsuzluklar olduğunu ifade eden Avrupa devletleri bu şekilde mazlum duruma düşen Suriyeli kardeşlerimizi barındırma konusunda geri planda duruyor. Onları alırken, üniversite mezunu olsun, genç olsun gibi kıstaslarla 100 kişi alalım 200 kişi alalım diyerek seçim yapıyor. Bugün Türkiye'de 3 milyonun üzerinde bu mağdur kardeşlerimizi şefkatle, kardeşlikle misafir ediyoruz. Bunu dünya görsün, insanlık görsün. Türkiye’yi demokrasi noktasında eleştiren insanlar görsün ki devletimiz bu kadar büyük bir nüfusa kucak açmış ve onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayıp finansal yükümlülüğün altına giriyorsa bu insanlığa örnek olacak bir davranıştır."