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Otel çalışanları ve turistler sahilde temizlik yaptı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel personeli ve müşterileri sahilde temizlik yaptı.

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Otel çalışanları ve turistler sahilde temizlik yaptı

Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'nde bulunan Fame Residence Otel personeli ve bazı müşterileri, Çamyuva Mahallesindeki Alacasu Koyu'nda temizlik çalışması yaptı. Ellerinde çöp poşetleriyle koya gelen otel personeli ile müşterileri, sahildeki ve ormanlık alan içerisindeki çöpleri topladı. Etkinliğe katılanlar, şişe, demir parçaları ve diğer çöpleri toplayarak çöp konteynerlerine attı.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Fame Residence Kalite Müdürü Sevin Levent, otelin yeşil yıldıza sahip bir işletme olduğunu ve vatandaşlık görevlerini yerine getirmek istediklerini söyledi. Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sit alanı ilan edilen Alacasu Koyu'nda temizlik yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, temizliğe katılan personele ve müşterilere teşekkür etti.

Hollanda'dan tatilini geçirmek için Kemer'e gelen 62 yaşındaki Ingrid Rietdijk ise 14 yıldır Kemer'e tatile geldiğini söyledi. Etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Rietdjik, Türkiye'yi çok sevdiğini ancak çevrenin kirletilmesi nedeniyle üzüldüğünü kaydetti. AA

Etiketler: antalya, kemer, tatil, otel
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