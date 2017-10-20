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ÖSYM'den "YLSY açıklaması"

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme'ye başvuran aday öğrencilerden, sözlü sınava alınacakları belirleme işlemleri tamamlandı.

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ÖSYMden &quot;YLSY açıklaması&quot;

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme'ye (2017-YLSY) başvuran aday öğrencilerden, sözlü sınava alınacakları belirleme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerden sözlü sınava alınacakları belirleme işlemleri tamamlandı.

Sonuçlar, saat 18.40'ta ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sonuçları belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ösym, öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı
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