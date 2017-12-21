ÖSYM'den ölçme ve değerlendirme süreçlerini geliştirmede yeni adım

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, merkezin ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla, "Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi" çalışma grubu kurduklarını açıkladı.

Özer, ÖSYM olarak, tüm süreçleri masaya yatırdıklarını belirterek, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için dış değerlendirmeye ve bakışa ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

ÖSYM, analiz yayınlayacak

Çalışma grubunun amacını aktaran Özer, "ÖSYM maalesef yaptığı sınavlarla ilgili analizler yayınlamıyor. 2018 yılından itibaren dünyadaki benzer sınav merkezleri gibi analizler yayınlamak istiyoruz. Böylece veriler üzerinden sağlıklı bir şekilde tartışma zemini olacak." dedi.

Çalışma grubunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Yıldız yer alıyor.

Kaynak: AA