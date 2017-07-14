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Buradasınız : » » ÖSYM'den KPSS öğretmen adaylarına "09.45" uyarısı

ÖSYM'den KPSS öğretmen adaylarına "09.45" uyarısı

ÖSYM, 16 Temmuz Pazar günü KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na girecek adaylara 15 dakika uyarısında bulundu.

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ÖSYMden KPSS öğretmen adaylarına &quot;09.45&quot; uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Temmuz Pazar günü yapılacak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na (ÖABT) girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, KPSS ÖABT sınavının, pazar günü saat 10.00'da başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır." uyarısına yer verildi.

Etiketler: ösym, KPSS
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