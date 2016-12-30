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ÖSYM eski çalışanı 2 kişi tutuklandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 ÖSYM eski çalışanı tutuklandı.

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ÖSYM eski çalışanı 2 kişi tutuklandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 ÖSYM eski çalışanı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ÖSYM eski çalışanı 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 2'si ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerince sorgulanan zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.

Etiketler: ösym, fetö, FETÖ operasyonu, fetö soruşturması
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