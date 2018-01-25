ÖSO'nun harekattaki ilk şehidinin ailesini Esed ve DEAŞ katletmiş

Afrin'de şehit oldu, o acının arkasından bir dram daha çıktı.

21 yaşındaki Süleyman Haci, Zeytin Dalı Harekatı'nda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit düşmüştü.

Haci'nin anne ve babasının Esed rejimi, 10 yaşındaki kuzeninin ise DEAŞ tarafından katledildiği ortaya çıktı.

Sevdiklerini arka arkaya kaybeden aile Türkiye'ye sığındı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinden yaklaşık 2,5 yıl önce terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığındı Haci'nin kardeşleri.

Savaşın ilk 4 yılında Esed rejimine karşı ülkelerinde kalarak direnen aile, bu süreçte 43 şehit verdi, 12 kişi mahkum edildi.

İki yıl önce Esed rejimi tarafından evlerine havan mermisi atıldı. O saldırıda anneleri Muhasin ve babaları Süleyman'ı kaybettiler. Daha sonra en büyük ağabeylerinin evine sığındı.

Anne ve babalarının acısının üzerinden 6 ay geçmişti ki sokakta arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki kuzenleri Kutabey'in de terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Sevdiklerini birer birer kaybetmenin acısıyla sarsılan aile, çareyi Türkiye'nin kapısını çalmakta buldu, Şanlıurfa'ya yerleşti.

Fırat Kalkanı Harekatı'na katıldı

Fırat Kalkanı Harekatı'na da katılan 21 yaşındaki Haci, ÖSO adına Zeytin Dalı Harekatı'nda da ön saflarda mücadele etti.

Harekatın ikinci gününde çıkan çatışmada vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla hayatını kaybeden Süleyman Haci için ailesi Şanlıurfa'da vatandaşların taziyelerini kabul ediyor.

Kardeşlerini kaybeden Haci ailesi, hem büyük bir üzüntü hem de gurur yaşıyor...

Kardeşiyle harekat öncesi helalleştiklerini belirtti ağabey Huzeyfe Haci.

"Operasyona gitmeden bir gün önce bizimle konuştu ve 'bana dua edin, hakkınızı helal edin' diyerek vedalaştı. Operasyon öncesi Türk askerleriyle hazırlık yaparken görüntülerini de bize gönderdi ancak harekatta şehit oldu."

Terör örgütünün hepsine karşı olduklarını söyleyen Haci, PYD/YPG'nin Batılı güçlerin maşası olduğunu vurguladı.

"Onlar orada kendileri için değil başkalarının çıkarları için savaşıyor. Terör örgütlerinin hepsine karşıyız. Kürtler bizim kardeşimizdir onlarla yıllarca süren bir komşuluğumuz ve dostluğumuz bulunmakta, PYD/YPG hiçbir şekilde Kürt halkını temsil etmiyor. Batının, Amerika'nın, İsrail'in ve Avrupa'nın, dış güçlerin maşası, onların piyade gücüdür. Onların sadece bizim topraklarımıza geliş sebebi Kürt kardeşlerimizle olan bağımızı zayıflatmak ve bizi onlarla karşı karşıya getirmektir."

"Kardeşimizi kurban verdik"

Şehidin küçük kardeşi Adnan Haci de "Yas tutmuyoruz." dedi.

"Biz şu an ziyaretleri, taziye olarak kabul etmiyoruz, şahadetin mübarekliğine inanıyoruz. Şehidin taziyesi olmaz sadece takdir edilmek için şehit olunur."

Suriye'ye yönelik desteği için Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getiren Haci, "Burada biz Türk halkıyla bir milletiz ve ayrılmaz olduğumuzu kanımızla da ispat ettik. Onlarla aynı safta mücadele verirken ben kardeşimi şehit verdim. Bizde bir ata sözü var, 'cömert olana cömert olunur.' Türkiye ile birlikte terör örgütlerine aynı safta birlikte karşı durmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA