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Buradasınız : » » Osmanlı’nın kuruluşunun ilan edildiği camide göçük

Osmanlı’nın kuruluşunun ilan edildiği camide göçük

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun dünyaya ilan edildiği Karacaşehir Camii’nin duvarı restorasyon esnasında yıkıldı.

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Osmanlının kuruluşunun ilan edildiği camide göçük

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Karacaşehir Camii’nde bir yıldır restorasyon çalışması yürütüyordu.

Cami duvarlarının bir bölümü, temel güçlendirme çalışması sırasında Pazar günü çöktü. Cami duvarının yıkılmasının ardından Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri alanda inceleme yaptı.

"Yıkılan duvar yeniden örülecek"

Yetkililer, "Bir yıldır onarımı devam eden bir cami. Caminin temeli yok. Temeli olmadığı için alttan güçlendirme yapmamız gerekiyordu. Temel genişletme çalışması esnasında duvar yıkıldı. Gerekli incelemeleri yaptık. Yıkılan duvar güçlendirilecek ve yeniden örülecek" açıklamasını yaptı.

Karacaşehir Muhtarı Murat Güneş ise, "2017 yılının temmuz ayında Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından camimizin restorasyon çalışması başladı. Çalışmalar başladıktan sonra caminin çatısını onardılar, minaresini onardılar. Son olarak ise caminin dış sıvalarını söktüler. Baktılar ki camide temel yok. Güçlendirme yapacağız dediler. 2-3 ay kurul kararı beklediler. Ben de vali beye durumu ilettim, sonra çalışmalar başladı. Birkaç gün önce caminin bir bölümü göçmüştü. Dün güçlendirme yapılırken yine bir göçük oldu. Madem bir çürüklük var yıkılsın yeniden yapılsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmanlı Devleti, göçük, cami
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