Osmanlı hanedanı üyesine Türkiye'de tedavi

Lübnan'da geçirdiği kaza sonucu beli kırılan ve tedavi masrafları Türkiye tarafından karşılanan Osmanlı hanedanı üyesi Bilun Alpan'ı, Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, hastanede ziyaret etti.

Sultan Abdülmecid'in torunu 97 yaşındaki Alpan, Büyükelçi Erciyes'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Kahve içmeye eve bekliyorum. İnşallah daha iyi günlerde görüşeceğiz." dedi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Erciyes, "Bilun Hanım Sultan, Sultan Abdülmecid'in torunu, sürgünü yaşamış Osmanlı hanedanının son üyelerinden. Kendisi, kardeşi, kızı ve torunlarıyla Lübnan'da yaşıyor. Maalesef geçtiğimiz cumartesi günü bir kaza geçirdi. Kaza haberini duyar duymaz hemen aileyle ilgilendim. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da çok yakından ilgileniyor sağlık durumuyla." diye konuştu.

Erciyes, Alpan'ın sağlık durumuyla yakından ilgilendiklerini ve ameliyatının iyi geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hükümetimiz hastane masraflarının tamamını karşılayacak. Bu bizim de Osmanlı mirasımıza sahip çıktığımızın bir başka göstergesi. En kısa zamanda Bilun Hanım Sultan'a sağlık, acil şifalar diliyoruz. Onlar bizim tarihimizin bir parçası, sahip çıkıyoruz. Aileye Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımız adına geçmiş olsun dileklerimi ilettim."

Dedesi Mareşal Kazım Alpan'ın "Birinci Dünya Harbi'nde Hicaz hattını savunduğunu ve Türk ordusunda çok hizmetleri olduğunu" belirten Bilun Alpan'ın kardeşi Yavuz Alpan ise "Büyükelçinin gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelerek çok zahmet ettiler. İlgileri bizi çok memnun etti." ifadelerini kullandı.