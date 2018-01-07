Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, törende yaptığı konuşmada, Çukurova’daki kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin, kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu söyledi.

Rahime Onbaşı'dan, Palalı Süleyman’a nice Osmaniyeli vatan evladının bu topraklarda bağımsızlık ve özgürlük için şehit düştüğünü dile getiren Kara, "Onlar Osmaniye’yi vatan yaptılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün övgüsüne mazhar oldular, Osmaniye’yi yiğit Osmaniye yaptılar” dedi.

Kara, ay-yıldızlı bayrağın dalgalanmaya devam edeceğini, kardeşliği bozmaya çalışanlara ise fırsat verilmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin kanları ile rengini bulan ay-yıldızlı bayrağımız, vatanımızın en güzel köşelerinden birisi olan Osmaniye’de gurur ve onurla dalgalanıyor. Şükürler olsun ki ezanlarımız beş vakit camilerimizde okunmaya devam ediyor. Bugün çeşitli bahanelerle ülkemizi hedef alan emperyalist güçler, dünkü yenilgilerini asla unutmadılar, biz de bu ecdadımızın vatan sevgisini ve bu uğurda gösterdikleri kahramanlıkları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milletimiz yine aynı ruhla ve tek bir yumruk olarak cevap verecektir."

Törende, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu, şiirler okundu, tiyatro gösterisi sahnelendi.

Buradaki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Kurtuluş Şehitliği'ne yürüdü.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Coşkun ile Belediye Başkanı Kara'ya tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın, Vali Coşkun ve Belediye Başkanı Kara'ya telgraf göndererek, tebriklerini ilettiği bildirildi.

Yıldırım, Osmaniye'nin kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun'a kutlama mesajı gönderdi.