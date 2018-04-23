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Buradasınız : » » Osmaniye'de petrol boru hattından hırsızlık girişimi

Osmaniye'de petrol boru hattından hırsızlık girişimi

Osmaniye'de ham petrol çalmak isteyen hırsızlar, deldikleri boruya vana takamayınca akaryakıt çevredeki ekin tarlalarına zarar verdi.

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Osmaniyede petrol boru hattından hırsızlık girişimi

Osmaniye Aslanlı Mahallesi'ndeki mısır tarlasından geçen boru hattı hırsızlık amacıyla delindi.

Hattan akan ham petrol nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

Çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, görevliler delinen boruyu tamir etti.

Bölgede yapılan aramada matkap, vana, kazma ve kürek ele geçirildi.

Polis, hırsızlık amacıyla deldikleri boruya vana takmaya çalışan, başarılı olamayınca kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, petrol, boru hattı
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