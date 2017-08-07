  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de Düziçi ilçesinde meydana gelen orman yangınında 2 hektar ormanlık alan yandı.

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Osmaniyede orman yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen orman yangınında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Zindağı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Arazinin engebeli olması müdahaleyi güçleştirdi. Söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme uçağı ile 2 yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Yangın uzun süren çalışma sonrası söndürüldü. Yangın sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Etiketler: Osmaniye, Osmaniye'de orman yangını
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