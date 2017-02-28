Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şevket Akayol idaresindeki 80 KA 568 plakalı otomobil, Kadirli-Adana Karayolu Aydınlar köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Kadir Uyduran idaresindeki 46 N 2076 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlarda yolcu olarak bulunan Funda Uyduran ve Murat Büyükkeleş yaralandı. Araçta sıkışan Büyükkeleş, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan sürücü Uyduran ile kızı Funda Uyduran'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.