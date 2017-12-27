Osmaniye'de 'gaybubet evleri'ne operasyon: 16 gözaltı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının "gaybubet evi" olarak kullandıkları belirlenen 7 adrese polis ekiplerince eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, aralarında daha önce haklarında yakalama kararı bulunan firari 4 zanlının da yer aldığı 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının operasyonu fark etmeleri üzerine dijital materyalleri imha etme ve silmeye çalıştığı belirlendi.

Adreslerdeki aramalarda 13 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Kaynak: AA