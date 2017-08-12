Osmaniye'de bir mahalle 3 ay kuduz karantinasına alındı

Osmaniye'de şüpheli ölümü nedeniyle inceleme altına alınan köpekte kuduz tespit edilince mahalle 3 ay süreyle karantinaya alındı.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprakkale ilçesi Büyük Tüysüz Mahallesi'nde bir köpeğin şüpheli ölümü üzerine inceleme başlatıldı.

Köpeğin sahibi Hacı Ahmet Erdoğan ile yapılan görüşmede, ölmeden 4 gün önce köpeğin davranışlarında değişiklikler baş gösterdiği, çevredeki 5 ördeği öldürdüğü ve evde beslenilen bir keçiyi ısırdığı belirlendi.

Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan incelemede ise köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Köpeğin ısırdığı keçi tecrit altına alınırken, köpeğin temas ettiği belirlenen 17 köpek, 2 ördek ve 1 kedinin itlaf edildi.

Köpeğin sahibi ve beslenmesiyle ilgilenen bir kişi de Osmaniye Devlet Hastanesi Enfeksiyon Polikliniği'ne sevk edildi ancak şahısların aşılanmasına gerek olmadı belirlendi.

Yaşanan olayla ilgili Büyük Tüysüz Mahallesi 3 ay süreyle karantinaya alınırken, her türlü hayvan giriş çıkışı yasaklandı.