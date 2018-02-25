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Buradasınız : » » Osmaniye'de 20'ye yakın iş yeri yandı

Osmaniye'de 20'ye yakın iş yeri yandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sıralı halde dükkanların bulunduğu çarşıda çıkan yangın, 20'ye yakın iş yerinde hasara neden oldu.

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Osmaniyede 20ye yakın iş yeri yandı

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Pazar Mahallesi'ndeki eski pazar yerindeki çarşıda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüdü.

Çok sayıda iş yerine sıçrayan alevlere, Osmaniye ve çevre belediyelerin itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınabilen yangında, ilk belirlemelere göre 20'ye yakın iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay da çarşıda incelemelerde bulunurken, hasar tespit çalışmarı ise sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, yangın, iş yerleri
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