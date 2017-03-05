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Buradasınız : » » Osmaniye'de 170 kilogram esrar bulundu

Osmaniye'de 170 kilogram esrar bulundu

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kamyonda hayvan gübresi altına gizlenmiş 170 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

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Osmaniyede 170 kilogram esrar bulundu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolu'nun Kadirli gişeleri yakınındaki bir dinlenme tesisi girişinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine 31 P 1237 plakalı kamyonu durdurdu.

Detaylı arama için bir yediemin otoparkına götürülen kamyonda, narkotik köpeği "Zoro"nun da kullanıldığı aramada, yaş hayvan gübresi altına gizlenmiş poşetlerde 170 kilo 100 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mahmut B. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: Osmaniye, uyuşturucu operasyonu
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