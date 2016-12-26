Osmaniye'de 15 günlük 'özel güvenlik bölgesi'

İl sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonel faaliyetlere kış döneminde de aralıksız olarak devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Vatandaşlar bu alanlardan uzak dursun''

"Terör örgütü mensuplarının ilimizde barınmalarına müsaade edilmeyecektir. Milli güvenliğin, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerinin korunması, bölgemizde barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksatları ile kırsal bölgelerimizde icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmeleri yasaklanmıştır.''

''Bu alanlar, vatandaşlarımızın kullandığı yaylaların dışında kalan kırsal bölgelerdir ve yaylalara gidebilecek vatandaşlarımızın kırsal alanlara girmemeleri önem arz etmektedir."

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler

"Tahtın Mezarlığı, Harmancık Tepe, Kösür Dağı, Büyüksorkuntarla mevkisi, Elmacık Tepe, Topbarnaz Tepe, Yağlıpınar Tepe, Mağara Tepe, Göbel Tepe, Havşu Tepe kuzeyi, Havşu Tepe, Gökgedik mevkisi, Kirmen Kayası, Deliktaş Tepe, Aşığın Mağarası, Ardıçlı Tepe, Sarımsaklı Tepe, Kirazlı Tepe, Tekedüşen Tepe, Lüllük Tepe, Avar Tepe, Araplı Tepe, Keremin Kaya, Göl Tepe, Kozluk mevkisi, At Kayası, Kengerlidüz mevkisi, Keklikoluğuyaylası mevkisi ve Tahta Tepe arasında kalan bölge."