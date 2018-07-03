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Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Başkan Devrim Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti.

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Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasına silahlı saldırı

Osmaniye Raufbey Mahallesi Adnan Bulvarı üzerinde bulunan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, geçen dönem MHP milletvekiliği yapan Ruhi Ersoy'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy'a silahla ateş etti.

Yaralanan Hasan Ersoy kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başkan Aksoy ise kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri olayın meydana geldiği oda binasında inceleme başlattı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen bir şüpheli gözaltına alındı. 

Kaynak: İHA,AA

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