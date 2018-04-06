Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili gizlilik kararı

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Volkan B.'nin, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı öldürmesi sonrasında açılan soruşturmayla ilgili Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi gizlilik kararı aldı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Volkan B. fakülte binasında 4 kişiyi dün bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş ederek öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğü'nün bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürüttüğü Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA