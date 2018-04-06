  • 06 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.054
    EURO 4.965
  • BIST 114839.53
    ALTIN 172.669
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Osmangazi Üniversitesi'nde öldürülen 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi

Osmangazi Üniversitesi'nde öldürülen 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için üniversitede tören gerçekleştirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Osmangazi Üniversitesinde öldürülen 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Volkan B.'nin dün silahlı saldırısı sonucu öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgu önünde acılı aileler ile yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı üniversitede tören düzenlendi.

Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan B., fakülte binasında Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı dün silahla öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Osmangazi Üniversitesi silahlı saldırı, eskişehir osmangazi üniversitesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER