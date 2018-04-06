Osmangazi Üniversitesi'nde öldürülen 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Volkan B.'nin dün silahlı saldırısı sonucu öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgu önünde acılı aileler ile yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı üniversitede tören düzenlendi.

Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan B., fakülte binasında Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı dün silahla öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA