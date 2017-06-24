  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Osmangazi Köprüsü'nde tatilci yoğunluğu

Altınova gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Osmangazi Köprüsünde tatilci yoğunluğu

İstanbul'dan Ege ve Akdeniz bölgesine giden tatilcilerin kullandığı Osmangazi Köprüsü'nün çıkışındaki Altınova gişelerinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü çıkışındaki Altınova gişelerinde, sabahın erken saatlerinden itibaren tatilcilerin neden olduğu yoğunluk devam ediyor. Özellikle nakit ödeme gişelerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısının diğer günlere göre 3 kat arttığı belirtiliyor.

Yalova-İzmit karayolunda da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, Eskihisar-Topçular hattında sefer yapan feribot sayısının yoğunluk nedeniyle artırıldığı öğrenildi.

Etiketler: osmangazi köprüsü, bayram trafiği
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