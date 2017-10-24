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Osman Kavala ile Metin Topuz aynı dosyada

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala'nın hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belli oldu.

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Osman Kavala ile Metin Topuz aynı dosyada

Kavala'ya FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ve darbe girişimi dosyalarından işlem yapılıyorİş adamı Osman Kavala'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma, alınan ifadeler ve teknik veriler doğrultusunda derinleştiriyor.

Soruşturma kapsamda 4 Ekim'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz tutuklandı. 20 Ekim'de gözaltına alınan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş hakkında da bu dosyadan işlem yapılıyor. MİT tırları davasının firari sanıkları Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün de konuyla irtibatı tespit edildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N.M.C. de bu dosya kapsamında ifadeye çağrıldı. N.M.C. ifade vermeye gelmezken gözaltına alınan eşi ve kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala'nın ifade işlemleri sürüyor.

Etiketler: osman kavala, metin topuz, fetö
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